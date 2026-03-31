Un rappresentante del settore sportivo ha affermato che investire nello sport non rappresenta una spesa da ridurre, ma un impegno per lo sviluppo sociale e collettivo. La gestione di un campo sportivo è al centro di questa discussione, che sottolinea come lo sport contribuisca alla crescita individuale e alla coesione della comunità, un principio sancito anche dalla Costituzione italiana.

L’ex consigliere comunale critica la risoluzione anticipata della convenzione con la Figc e rilancia la necessità di una gestione pubblica, trasparente e partecipata dell’impianto sportivo Lo sport non è soltanto benessere fisico, ma anche uno strumento di crescita sociale e coesione collettiva, un valore oggi riconosciuto anche dalla nostra Carta Costituzionale. "Proprio per questo - denuncia in una nota l'avvocata Iatì-, quanto accaduto nei giorni scorsi lascia sconcertati. La giunta comunale della nostra città ha deliberato, all’unanimità dei presenti, la risoluzione consensuale anticipata della convenzione stipulata nel 2008 con la Figc relativa all’impianto sportivo di Modena Ciccarello. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - "Lo sport non un costo da tagliare, ma un investimento": Iatì sulla gestione del campo di Ciccarello

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