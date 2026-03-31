Il prossimo 15 ottobre si terrà lo spareggio tra Bosnia e Italia, un match decisivo per la qualificazione a un torneo internazionale. L’allenatore della nazionale italiana ha commentato il clima tra i giocatori, sottolineando che l’atmosfera è stata complessivamente positiva durante i giorni di preparazione. Ha inoltre anticipato che i primi 15-20 minuti della partita saranno molto intensi.

«In questi giorni passati insieme l'ambiente é sempre stato positivo. Questa sera ci giochiamo tanto, in una partita importante. L’abbiamo preparata bene, con la consapevolezza di affrontare una squadra che ha tecnica e fisicità. Sicuramente ci vuole una grande prestazione da parte nostra». Rino Gattuso, nell’intervista esclusiva alla Rai, ha inquadrato così la partita con la Bosnia di questa sera. «Quando i risultati non arrivano i ragazzi (della Nazionale, ndr) sono i primi che ne soffrono. In silenzio, fanno finta di avere le spalle larghe, ma non é così. Posso assicurare che faranno di tutto. C'é gente che darebbe la vita per raggiungere l'obiettivo» di andare al Mondiale, ha ripetuto il ct. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Lo spareggio Bosnia-Italia, Gattuso: "Loro scorbutici, primi 15-20 minuti saranno di fuoco"

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La tensione è alle stelle e, come spesso accade quando c’è così tanto in gioco, polemiche e sospetti stanno già facendo da contorno a Bosnia-Italia ancora prima del calcio d’inizio. E con ogni probabilità continueranno anche dopo il triplice fischio. Dopo l’ - facebook.com facebook

Nonostante l’importantanza della sfida, in Bosnia-Italia di questa sera non ci sarà la goal line technology: lo Stadion Bilino Polje di Zenica, infatti, non è attrezzato. In caso di dubbio sulla validità di un gol, l’arbitro potrà verificare al VAR x.com