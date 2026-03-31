Due franchise della National Football League hanno annunciato ufficialmente di aver acquisito i diritti di trasmissione per il mercato italiano. Restano ancora da definire tempi e impianti, mentre le squadre hanno pubblicato i dettagli relativi agli accordi e alle modalità di diffusione delle partite nel nostro paese. La decisione riguarda l’introduzione della lega anche in Italia, senza indicare una data precisa.

L’Nfl in Italia? Pare solo una questione di tempo, ormai. Manca il quando, e non è poco, ma nel prossimo futuro anche il nostro Paese sarà probabilmente tappa della stagione regolare di football americano statunitense come già accade per altre nazioni europee. La notizia è che l’Italia è stata aggiunta al Global Markets Program del 2026, l’addendum più recente tra i 22 mercati internazionali setacciati dalla National Football League per espandere e promuovere il prodotto oltre i confini nazionali. Si conoscono anche le squadre a cui sono stati assegnati i diritti per il mercato italiano: i Cleveland Browns e i New Orleans Saints. Certo... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Nfl presto anche in Italia? Diritti del mercato assegnati a Browns e Saints

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