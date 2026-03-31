LIVE Svezia-Italia 0-3 Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA | via con il 2° tempo A segno anche Ndour!

Nella partita valida per le qualificazioni agli Europei Under 21 del 2027, l’Italia ha concluso il primo tempo con un punteggio di 3-0 contro la Svezia. Durante l’intervallo, sono stati effettuati i primi cambi, con Fini sostituito da Cherubini e Dagasso da Venturino. La gara è ripresa con il secondo tempo in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55′ Intanto i primi cambi: fuori Fini per Cherubini e fuori Dagasso per Venturino. A terra Tolf dopo uno scontro sugli sviluppi del corner. 54′ COMUZZO FUORI DI UN SOFFIO DI TESTA!!! Italia vicina al 0-4. 54′ Prova a sfondare Fini e a calciare in porta. Calcio d’angolo! 52′ Bene in chiusura ancora una volta Chiarodia che riprende l’avversario sgusciatogli alle spalle e involatosi verso la porta. 51′ Bella la verticale di Ndour che ha portato al gol. Poi molto freddo sotto porta contro solamente il portiere fa passare sotto le gambe. 50′ SEGNA ANCHE NDOURRRRRR!! MA CHE PALLA DI KOLEOSHO CHE RECUPERA E INFILA PERFETTAMENTE PER IL COMPAGNO DI SQUADRA. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Svezia-Italia 0-3, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: via con il 2° tempo. A segno anche Ndour! Articoli correlati LIVE Svezia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: trasferta decisivaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Svezia-Italia, partita fondamentale... LIVE Svezia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: trasferta fondamentaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Svezia-Italia, partita fondamentale... Una raccolta di contenuti su LIVE Svezia Italia 0 3 Qualificazioni... Temi più discussi: LIVE Svezia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: trasferta fondamentale; Dove vedere Svezia-Italia Under 21 per le qualificazioni agli Europei 2027; Semifinali spareggi europei per la Coppa del Mondo 2026: Bosnia-Erzegovina - Italia in finale, passano anche Svezia, Turchia e Polonia; Dove vedere Svezia Under 21-Italia Under 21 in tv e streaming: canale, orario, formazioni. LIVE Svezia-Italia 0-3, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: via con il 2° tempo. A segno anche Ndour!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48' Tentativo di tiro in porta di Antwi, Palmisani blocca facilmente. 48' Stava per andare via di nuovo a ... oasport.it Svezia-Italia diretta qualificazioni Europeo U21: segui la sfida di oggi LIVESecondo impegno in pochi giorni per gli Azzurrini di Silvio Baldini, dopo la vittoria contro la Macedonia del Nord: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Under 21, Svezia-l'Italia 0-2 dopo i primi 45': gli Azzurrini cercano il pass per l'Europeo 2027 Diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/articoli/2026/03/under-21-missione-svezia-italia-baldini-europeo-2027-014dd3b1-a867-4717-a188-86adfc0fe2 - facebook.com facebook Presente un po' di Milan nell'Italia u21: contro la Svezia Bartesaghi titolare #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com