LIVE Svezia-Italia 0-2 Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA | doppietta di Koleosho in 20′!

Nel corso della partita tra Svezia e Italia Under 21 valida per le qualificazioni agli Europei 2027, l'Italia è passata in vantaggio grazie a due gol segnati da Koleosho nei primi 20 minuti. Al 31’ il giocatore Ndour ha avuto un'occasione per portare il punteggio sul 3-0, dopo aver deviato un traversone di Koleosho.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31′ Ad un passo dal 3-0 Ndour dopo aver messo il piede su un traversone bellissimo di Koleosho. Palla purtroppo solo sul fondo. 30′ Gran recupero di Kayode che riprende il possesso della sfera dopo averla persa. Si gioca prettamente a centrocampo in questo momento. 28′ Ci prova ancora Koleosho a mettere un cross interessante, la difesa fa una buona guardia. 28′ I ritmi, nonostante i due gol, sono comunque sempre abbastanza bassi. 26′ Fuorigioco di rientro di Rafferty, ancora palla agli azzurrini. 25′ Occasione sprecata. Ripartono i ragazzi di Baldini. 24′ Punizione dunque per la Svezia dalla sinistra. 24′ Provano a gestire con più calma gli svedesi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Svezia-Italia 0-2, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: doppietta di Koleosho in 20′! Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: Koleosho parte titolare! LIVE Svezia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: trasferta decisivaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Svezia-Italia, partita fondamentale... Contenuti utili per approfondire su LIVE Svezia Italia 0 2 Qualificazioni... Temi più discussi: LIVE Svezia-Italia, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: trasferta fondamentale; Dove vedere Svezia-Italia Under 21 per le qualificazioni agli Europei 2027; Semifinali spareggi europei per la Coppa del Mondo 2026: Bosnia-Erzegovina - Italia in finale, passano anche Svezia, Turchia e Polonia; Dove vedere Svezia Under 21-Italia Under 21 in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Svezia-Italia diretta qualificazioni Europeo U21: segui la sfida di oggi LIVESecondo impegno in pochi giorni per gli Azzurrini di Silvio Baldini, dopo la vittoria contro la Macedonia del Nord: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it LIVE Svezia-Italia 0-2, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: doppietta di Koleosho in 20′!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18' KOLEOSHOOOOOOOOO!!! Belissimo rigore realizzato nonostante Bishesari avesse intuito l'angolo! 17' Va giù ... oasport.it Under 21, in campo Svezia-l'Italia: gli Azzurrini cercano il pass per l'Europeo 2027 Diretta streaming su Rainews.it - facebook.com facebook Le formazioni ufficiali di Svezia U21-Italia U21: le scelte di Baldini x.com