LIVE Svezia-Italia 0-2 Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA | all’intervallo decide la doppietta di Koleosho

All’intervallo della partita tra Svezia e Italia valida per le qualificazioni agli Europei Under 21 del 2027, il risultato è di 0-2 in favore degli italiani. La doppietta di Koleosho ha determinato il vantaggio, mentre negli ultimi minuti del primo tempo un tentativo di Dagasso è stato respinto dalla difesa svedese. La sfida si riprenderà a breve.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui il primo tempo! Svezia – Italia 0-2. 45’+1 Ci prova Dagasso a mettere una palla preziosa dentro. Mettono fuori gli svedesi. Saranno 2 i minuti di recupero! 43′ In difficoltà ancora una volta la difesa di casa. Altra rimessa laterale concessa in zona offensiva per gli azzurri. 41′ Gran percussione di Fini che però, purtroppo, non trova l’angolo dopo aver saltato secco l’avversario. 40′ Fermato Koleosho da Skoglund, poi l’azzurro commette fallo. L’11 di Baldini sta tirando un po’ il fiato in questi minuti. 39′ Skoglund prova a mettere un traversone, la palla sporcata arriva agevolmente nelle mani di Palmisani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Svezia-Italia 0-2, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: all’intervallo decide la doppietta di Koleosho Articoli correlati LIVE Svezia-Italia 0-2, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: doppietta di Koleosho in 20′!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31′ Ad un passo dal 3-0 Ndour dopo aver messo il piede su un traversone bellissimo di Koleosho. Leggi anche: LIVE Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: Koleosho parte titolare! Approfondimenti e contenuti su LIVE Svezia Italia 0 2 Qualificazioni... Temi più discussi: LIVE Italia-Svezia 4-9, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: Edin punisce i pochi errori degli azzurri, seconda sconfitta per l’Italia; Dove vedere Svezia-Italia Under 21 per le qualificazioni agli Europei 2027; Semifinali spareggi europei per la Coppa del Mondo 2026: Bosnia-Erzegovina - Italia in finale, passano anche Svezia, Turchia e Polonia; Dove vedere Svezia Under 21-Italia Under 21 in tv e streaming: canale, orario, formazioni. LIVE Svezia-Italia 0-2, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: doppietta di Koleosho in 20′! Azzurrini gesticono il match!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 36' Pizzicato in fuorigioco anche Ekhator sul lancio di Bartesaghi. 35' Si alza la bandierina sul tiro di ... oasport.it Svezia-Italia diretta qualificazioni Europeo U21: segui la sfida di oggi LIVESecondo impegno in pochi giorni per gli Azzurrini di Silvio Baldini, dopo la vittoria contro la Macedonia del Nord: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Under 21, in campo Svezia-l'Italia: gli Azzurrini cercano il pass per l'Europeo 2027 Diretta streaming su Rainews.it - facebook.com facebook Le formazioni ufficiali di Svezia U21-Italia U21: le scelte di Baldini x.com