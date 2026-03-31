Durante la partita tra Italia e Polonia ai Mondiali di curling del 2026, il sesto end è stato annullato. Alle 23.48, si segnala che i polacchi sono riusciti a collocare l'ultima stone in posizione di supporto alla stone italiana, che si trovava appena fuori dalla casa. La diretta aggiorna costantemente l’andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.48: Bravi i polacchi a piazzare l’ultima stone in appoggio alla stone azzurra appena fuori dalla casa. Spiller prova la bocciata ma la stone italiana resta nella casa, 4-2 per gli azzurri 23.38: I polacchi liberano la casa dalle tre stone azzurre e Arman mette la stone italiana a punto a metà del settimo end 23.33: Azzurri aggressivi, una stone azzurra a punto e un’altra nella casa dopo 4 tiri del settimo end 23.29: Sesto end annullato, si prosegue con la mano azzurra 23.26: Sempre una stone azzurra a punto quando mancano le ultime 4 stone del sesto end 23.23: Una stone azzurra a punti a metà del sesto end, si potrebbe andare verso l’annullamento 23. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Polonia 3-2 Mondiali curling 2026 in DIRETTA: sesto end annullato

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