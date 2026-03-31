LIVE Italia-Polonia 0-0 Mondiali curling 2026 in DIRETTA | primo end annullato

Durante la partita tra Italia e Polonia ai Mondiali di curling 2026, il primo end è stato annullato. Alle 22.23, una pietra di colore azzurro è stata valutata a punti dopo otto lanci nel secondo end. La diretta continua con aggiornamenti sui punteggi e le azioni in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.23: Una stone azzurra a punto dopo 8 tiri del secondo end 22.20: Stone azzurra a punto dopo 4 tiri del secondo end 22.17: Primo end annullato 22.13: La doppia bocciata di Mosaner lascia una stone azzurra a punta quando mancano 4 tiri alla fine dell’end 22.09: due stone polacche a punto quando mancano 8 tiri alla fine del primo end 22.01: Tra poco il via del match, mano per l’Italia 21.58: Nonostante alcune sconfitte pesanti, la Polonia ha mostrato sprazzi di buon curling e una discreta solidità, elementi che la rendono una squadra da non sottovalutare. Proprio l’assenza di pressione potrebbe permettere ai polacchi di affrontare la partita con maggiore libertà, cercando di mettere in difficoltà gli azzurri soprattutto nella gestione degli end. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Polonia 0-0, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: primo end annullato Articoli correlati LIVE Italia-Norvegia 1-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: quarto end annullatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CANADA DI CURLING FEMMINILE DALLE 16. LIVE Italia-Giappone 0-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: secondo end annullatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21. Approfondimenti e contenuti su LIVE Italia Polonia 0 0 Mondiali... Temi più discussi: Gli Azzurrini restano in Lega A: 1-1 con la Polonia. Favo: Abbiamo concretizzato poco; Sei nerazzurri in campo nei playoff: tutti in finale, Zielinski in gol con la Polonia; Dove vedere Polonia-Albania giovedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Semifinali spareggi europei per la Coppa del Mondo 2026: Bosnia-Erzegovina - Italia in finale, passano anche Svezia, Turchia e Polonia. LIVE Svezia-Italia 0-4, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: gli azzurrini blindano il 2° posto nel girone annientando gli scandinavi!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra Diretta Live finisce qui. Vi auguriamo buona serata e vi consigliamo di seguire il match della ... oasport.it Svezia-Italia Under 21 live 0-2: doppietta in tre minuti di KoleoshoSegui in diretta Svezia-Italia Under 21, match valido per l'ottava giornata del girone di qualificazione agli Europei. msn.com Dopo Spagna e Italia anche la Polonia stoppa gli Usa: «Batterie anti-missile nel Golfo No, servono qui» x.com Sparite 12 tonnellate di barrette KitKat tra Italia e Polonia - facebook.com facebook