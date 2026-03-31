LIVE Bosnia-Italia 1-1 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | parità dopo 90′ si va ai tempi supplementari

Al termine dei 90 minuti regolamentari, la partita di qualificazione ai Mondiali del 2026 tra Bosnia e Italia si è conclusa con un pareggio di 1-1. La gara è proseguita con i tempi supplementari, durante i quali sono stati commessi falli da entrambe le parti, tra cui un fallo di Tabakovic su Gatti al 94’ e uno di Dedic su un avversario al 93’.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 94′ Fallo di Tabakovic su Gatti 93′ Fallo di Dedic su Calafiori 92′ Cross dalla trequarti di Muharemovic, allontana di testa Calafiori 91′ Si riparte! Primo pallone per l’Italia Cambio Italia: fuori Dimarco, dentro Spinazzola 1° TEMPO SUPPLEMENTARE Restano dei dubbi per il gol della Bosnia su cui c’è stato un check al VAR. Da alcuni replay sembrerebbe esserci stato un tocco con un braccio prima che il pallone arrivasse a Tabakovic. Italia che ha resisto per larghi tratti agli attacchi bosniaci. Gli azzurri hanno avuto anche un paio di occasioni per portarsi sul +2, tra cui una grande azione con Kean in contropiede. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bosnia-Italia 1-1, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: parità dopo 90′, si va ai tempi supplementari Articoli correlati Leggi anche: LIVE Bosnia-Italia 0-1, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: assedio bosniaco, gli azzurri si difendono in 10 LIVE Bosnia-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: inizia l’incontroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6′ Lenta la manovra azzurra, accompagnata dai fischi dei tifosi bosniaci. Qualificazioni Mondiali 2026, Italia ai playoff: il commento di Teotino sulle possibili avversarie Contenuti utili per approfondire su LIVE Bosnia Italia 1 1 Qualificazioni... Temi più discussi: Bosnia-Italia, Gattuso non cambia: Retegui in vantaggio su Pio Esposito, conferme anche in difesa | Le probabili formazioni; Bosnia-Italia: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Dove vedere in tv Bosnia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario finale playoff, programma, streaming; Il 'vecchio' Dzeko, il 'nuovo' Yildiz, un pararigori e l'inferno di Zenica per l'Italia. Live Bosnia-Italia 1-1 dopo i primi 90 minuti: a Zenica si va ai supplementariRiflettori puntati su una sfida di vitale importanza in quel di Zenica, dove Bosnia e Italia si giocano l'accesso alla fase finale del Mondiale 2026. Gli Azzurri ci arrivano con ... ilmattino.it Bosnia-Italia in diretta, la finale playoff per i Mondiali: 1-1, Tabakovic gol dopo Kean; azzurri in 10 e si va ai supplementariBonucci, prima della partita, minimizza il ruolo del tifo: L'ex Juventus membro dello staff azzurro: «I tifosi creeranno un'atmosfera calorosa, ma in campo giocheranno 11 contro 11. Dovremo mettere in ... corriere.it Bosnia-Italia 1-1, iniziati i tempi supplementari: dubbi per un fallo di mano di Dzeko sul gol | Segui la diretta - facebook.com facebook Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali: Gattuso conferma l'undici vincente #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com