LIVE Bosnia-Italia 1-1 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | crolla il muro azzurro Tabakovic trova il pari

La partita tra Bosnia e Italia termina con un punteggio di 1-1 nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Nel corso del secondo tempo, la squadra ospite ha segnato il gol del pareggio dopo aver subito un vantaggio iniziale. La cronaca riporta un'uscita sicura del portiere italiano e un fallo commesso da un giocatore azzurro a pochi minuti dalla fine, con tre minuti di recupero assegnati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90′ Sarano 3 i minuti di recupero! 89′ Uscita sicura di Donnarumma che blocca sul traversone bosniaco 89′ Fallo di Pio Esposito ai danni di Muharemovic. 87′ DONNARUMMA!!! Paratona dell’azzurro che in tuffo arriva sul colpo di testa di Demirovic. Sul cross successivo di Dzeko l’Italia guadagna una punizione. 86′ Cross in mezzo di Dimarco. Palestra prova a mettere giù il pallone, ma viene chiuso da un difensore. Dal contrasto ne scaturisce un campanile su cui Pio Esposito controlla solo per un attimo 86′ Muharemovic anticipa Dimarco, servito bene nello spazio. 85′ Cambio Italia: fuori Barella, dentro Frattesi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bosnia-Italia 1-1, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: crolla il muro azzurro, Tabakovic trova il pari Articoli correlati LIVE Bosnia-Italia 0-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: inizia l’incontroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6′ Lenta la manovra azzurra, accompagnata dai fischi dei tifosi bosniaci. LIVE Bosnia-Italia 0-1, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: assedio finale per i bosniaciCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 75′ Pio Esposito protegge il pallone e poi allarga per Tonali che prende posizione e subisce fallo da Katic. Approfondimenti e contenuti su LIVE Bosnia Italia 1 1 Qualificazioni... Temi più discussi: Bosnia-Italia, Gattuso non cambia: Retegui in vantaggio su Pio Esposito, conferme anche in difesa | Le probabili formazioni; Bosnia-Italia: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Dove vedere in tv Bosnia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario finale playoff, programma, streaming; Il 'vecchio' Dzeko, il 'nuovo' Yildiz, un pararigori e l'inferno di Zenica per l'Italia. Live Bosnia-Italia 0-1, inizia il secondo tempo a Zenica: azzurri in 10 per tutta la ripresaRiflettori puntati su una sfida di vitale importanza in quel di Zenica, dove Bosnia e Italia si giocano l'accesso alla fase finale del Mondiale 2026. Gli Azzurri ci arrivano con ... ilmattino.it Bosnia Italia LIVE 1-1: Tabakovic trova la rete del pareggioBosnia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale playoff Mondiali 2026 L’Italia è attesa dalla finale playoff con la Bosnia, con l’obiettivo di stac ... lazionews24.com TRA POCHI MINUTI BOSNIA-ITALIA Ultimo ostacolo per l'Italia di Gattuso, ce la farà a battere la Bosnia di Edin Dzeko e ritornare ad un Mondiale dopo 12 anni - facebook.com facebook Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali: Gattuso conferma l'undici vincente #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com