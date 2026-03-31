LIVE Bosnia-Italia 0-1 Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | assedio finale per i bosniaci

Nel corso delle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026, la partita tra Bosnia e Italia si trova negli ultimi minuti, con gli ospiti in vantaggio di un gol. Al minuto 75, un calciatore italiano protegge il pallone e passa a un compagno, che viene poi fermato con un fallo da un difensore avversario. La partita è visibile in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 75′ Pio Esposito protegge il pallone e poi allarga per Tonali che prende posizione e subisce fallo da Katic. 74′ Cristante serve Pio Esposito che allarga per Barella, il quale vince il rimpallo e poi scarica per Pio Esposito che tenta il tiro dal limite senza trovare la porta. 73′ Sfiora il pallone Dzeko sul corner battuto da Alajbegovic. Palla che termina sul fondo. 72′ DONNARUMMA!!! Grande parata del portierone azzurro che si distende e para sul tiro di Tahirovic dal limite dell’area di rigore. Corner per la Bosnia 72′ Duplice cambio per la Bosnia: Burnic e Tabakovic entrano al posto di Memic e Basic. 🔗 Leggi su Oasport.it

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