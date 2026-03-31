LIVE Berrettini-Buse 6-7 7-6 0-2 ATP Marrakech 2026 in DIRETTA | due ore e mezzo si gioca il set decisivo!

Al torneo ATP di Marrakech 2026, il match tra Berrettini e Buse è in corso. Dopo due ore e mezza di gioco, il set decisivo è in fase di svolgimento, con Buse avanti 2-0 nel terzo set. Nel corso dell'incontro, Berrettini ha commesso un errore con un dritto anomalo, mentre Buse ha realizzato un punto con una palla corta. Segui la diretta per gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Affossa il dritto anomalo Berrettini. 30-30 Palla corta a segno del romano. 15-30 Scentra il dritto Berrettini. 15-15 Spinge in modo arquato Buse e ottiene il forzato del romano. 15-0 Prima vincente. 0-2 Non cambia la sostanza: non risponde di rovescio Berrettini. 40-30 Prima vincente. Infatti siamo 30-30 e non 40-15. 40-15 Servizio vincente. Non capiamo, il dritto del peruviano pareva out, ma Lahyani ha detto ‘trenta a quindici’. 15-30 Sbaglia con il dritto dopo il servizio Buse. 15-15 Doppio fallo. 15-0 Sulla riga il dritto di Buse. 0-1 Scambio molto lungo, lo comanda e lo chiude Buse. Berrettini chiede il VAR per vedere se ha fatto invasione ma Lahyani dice che non si può. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Buse 6-7, 7-6, 0-2, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: due ore e mezzo, si gioca il set decisivo! Articoli correlati LIVE Berrettini-Buse 6-6, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: superata l’ora di gioco, si gioca il tie-break!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Di Berrettini questa volta lo slice in rete dopo uno scambio lungo. LIVE Berrettini-Buse 6-7, 6-6, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: oltre due ore di lotta, altro tie-break!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Grave errore di rovescio del peruviano. Contenuti e approfondimenti su LIVE Berrettini Buse 6 7 7 6 0 2 ATP... Temi più discussi: LIVE Berrettini-Buse, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: esordio contro l’emergente peruviano; Live Ignacio Buse - Matteo Berrettini - Rio de Janeiro Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 20/02/2026; Dove vedere Berrettini-Buse all'Atp 250 in Marocco; Il tabellone del Miami Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner, gli italiani e le italiane · Tennis ATP e WTA. LIVE Berrettini-Buse 6-7, 7-6, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: due ore e mezzo, si gioca il set decisivo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:43 Escono giustamente dal campo dopo 150' di lotta i due giocatori. Tra circa 5' di nuovo in campo per il set ... oasport.it Marrakech, Berrettini-Buse: terzo match sul Centrale, diretta tv e streamingMatteo Berrettini torna sulla terra rossa di Marrakech per i sedicesimi dell’ATP 250. Il tennista romano, finalista a Wimbledon 2021 e numero 91 del mondo, affronterà il peruviano Ignacio Buse, numero ... it.blastingnews.com Berrettini indietro di un set: il peruviano Buse lo vince al tie-break per 7 punti a 5. x.com DIRETTA LIVE - Matteo Berrettini esordisce nel torneo di Marrakech che lo vide trionfare 365 giorni fa contro il temibilissimo peruviano Ignacio Buse. - facebook.com facebook