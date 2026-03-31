LIVE Berrettini-Buse 6-7 1-1 ATP Marrakech 2026 in DIRETTA | il romano si tira la zappa sui piedi e deve rimontare dopo 75? di 1° set

Da oasport.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo ATP di Marrakech, il match tra il giocatore italiano e l’avversario straniero è iniziato con il primo set concluso 6-7, mentre nel secondo set il punteggio è 1-1. Durante il gioco, il romano ha commesso un errore che lo ha messo in difficoltà, costringendolo a recuperare dopo aver perso il primo set. In uno scambio, il giocatore italiano ha messo a segno un passante di rovescio vincente nei piedi dell’avversario.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Nei piedi il passante vincente di rovescio del romano. 0-15 Impressionante dritto in cross del romano! 1-1 ACE! Secondo set che inizia in modo più veloce. 40-15 Dritto in salto fuori. Ricordiamo che Berrettini giocherà Montecarlo grazie ad una WC. 40-0 Si sfoga sulla comoda chiusura Berrettini. 30-0 Servizio in kick vincente! 15-0 Palla corta e rovescio Berrettini. 0-1 Tiene la battuta Buse, vediamo se ora resetterà tutto il finalista di Wimbledon. 40-0 Dritto preoccupante, per l’atteggiamento, in rete del romano. 15-0 Servizio vincente Buse. Berrettini-Buse 6-7(5)! Si chiude con il gratuito di dritto del romano, un primo set da 75? ma soprattutto da errori a ripetizione e continui capovolgimenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

live berrettini buse 6 7 1 1 atp marrakech 2026 in diretta il romano si tira la zappa sui piedi e deve rimontare dopo 75 di 1176 set
© Oasport.it - LIVE Berrettini-Buse 6-7, 1-1, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: il romano si tira la zappa sui piedi e deve rimontare dopo 75? di 1° set

Articoli correlati

LIVE Berrettini-Buse 4-4, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: scambio di break a metà 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Clamoroso gratuito dopo il servizio.

LIVE Berrettini-Buse 3-3, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: nessun break a metà 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Tre errori di dritto e altrettante chance di break Buse.

Una selezione di notizie su LIVE Berrettini Buse 6 7 1 1 ATP...

Temi più discussi: LIVE Berrettini-Buse, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: esordio contro l’emergente peruviano; Live Ignacio Buse - Matteo Berrettini - Rio de Janeiro Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 20/02/2026; Dove vedere Berrettini-Buse all'Atp 250 in Marocco; Il tabellone del Miami Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner, gli italiani e le italiane · Tennis ATP e WTA.

berrettini buse live berrettini buse 6LIVE Berrettini-Buse 6-7, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: il romano si tira la zappa sui piedi e deve rimontare dopo 75? di 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio vincente Buse. Berrettini-Buse 6-7(5)! Si chiude con il gratuito di dritto del romano, un primo ... oasport.it

berrettini buse live berrettini buse 6Berrettini-Buse oggi in tv, ATP Marrakech 2026: orario, programma, streamingMatteo Berrettini affronterà il peruviano Ignacio Buse ai sedicesimi di finale del torneo ATP 250 di Marrakech: il tennista romano esordirà sulla terra ... oasport.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.