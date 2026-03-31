LIVE Berrettini-Buse 6-7 1-1 ATP Marrakech 2026 in DIRETTA | il romano si tira la zappa sui piedi e deve rimontare dopo 75? di 1° set

Nel torneo ATP di Marrakech, il match tra il giocatore italiano e l’avversario straniero è iniziato con il primo set concluso 6-7, mentre nel secondo set il punteggio è 1-1. Durante il gioco, il romano ha commesso un errore che lo ha messo in difficoltà, costringendolo a recuperare dopo aver perso il primo set. In uno scambio, il giocatore italiano ha messo a segno un passante di rovescio vincente nei piedi dell’avversario.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Nei piedi il passante vincente di rovescio del romano. 0-15 Impressionante dritto in cross del romano! 1-1 ACE! Secondo set che inizia in modo più veloce. 40-15 Dritto in salto fuori. Ricordiamo che Berrettini giocherà Montecarlo grazie ad una WC. 40-0 Si sfoga sulla comoda chiusura Berrettini. 30-0 Servizio in kick vincente! 15-0 Palla corta e rovescio Berrettini. 0-1 Tiene la battuta Buse, vediamo se ora resetterà tutto il finalista di Wimbledon. 40-0 Dritto preoccupante, per l’atteggiamento, in rete del romano. 15-0 Servizio vincente Buse. Berrettini-Buse 6-7(5)! Si chiude con il gratuito di dritto del romano, un primo set da 75? ma soprattutto da errori a ripetizione e continui capovolgimenti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Buse 6-7, 1-1, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: il romano si tira la zappa sui piedi e deve rimontare dopo 75? di 1° set Articoli correlati LIVE Berrettini-Buse 4-4, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: scambio di break a metà 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Clamoroso gratuito dopo il servizio. LIVE Berrettini-Buse 3-3, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: nessun break a metà 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Tre errori di dritto e altrettante chance di break Buse. Una selezione di notizie su LIVE Berrettini Buse 6 7 1 1 ATP... Temi più discussi: LIVE Berrettini-Buse, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: esordio contro l’emergente peruviano; Live Ignacio Buse - Matteo Berrettini - Rio de Janeiro Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 20/02/2026; Dove vedere Berrettini-Buse all'Atp 250 in Marocco; Il tabellone del Miami Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner, gli italiani e le italiane · Tennis ATP e WTA. LIVE Berrettini-Buse 6-7, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: il romano si tira la zappa sui piedi e deve rimontare dopo 75? di 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio vincente Buse. Berrettini-Buse 6-7(5)! Si chiude con il gratuito di dritto del romano, un primo ... oasport.it Berrettini-Buse oggi in tv, ATP Marrakech 2026: orario, programma, streamingMatteo Berrettini affronterà il peruviano Ignacio Buse ai sedicesimi di finale del torneo ATP 250 di Marrakech: il tennista romano esordirà sulla terra ... oasport.it È iniziato, sempre a Marrakech, il match tra Matteo Berrettini e Ignacio Buse L'unico incontro precedente fra i due risale a poco più di un mese fa, a Rio de Janeiro, in cui il peruviano aveva avuto la meglio x.com MARRAKECH: BERRETTINI IN CAMPO OGGI Matteo Berrettini torna sulla terra rossa alle ore 15.00 per il primo turno dell'ATP 250 di Marrakech dove sfiderà il peruviano Buse (numero 59 ATP) Match visibile su Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e - facebook.com facebook