LIVE Berrettini-Buse 1-0 ATP Marrakech 2026 in DIRETTA | iniziato un 1° turno durissimo

Da oasport.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via il primo turno del torneo ATP di Marrakech 2026, con il confronto tra il giocatore italiano e il suo avversario. La partita è iniziata con Berrettini in battuta, e al primo game il punteggio è 1-0 in suo favore. Durante lo scambio, si sono verificati alcuni punti con servizi e dritti, tra cui un errore lungo del giocatore italiano. La diretta segue l'andamento del match in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Let 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Lungo il dritto di Berrettini. 1-0 A quindici il romano. 40-15 Sale sopra benissimo con il dritto inside in di Berrettini. 30-15 Lungo il passante di rovescio del peruviano. 15-15 Con lo sventaglio di dritto Buse. 15-0 ACE! Matteo Berrettini al servizio 16:24 Due minuti e si comincia, romano favorito al 60% dalle quote un po’ in tutti i bookmakers. Si prevede lotta, con almeno 22 giochi. I due si sono affrontati a Rio e finì 7-5, 7-5 per il peruviano. 16:21 Giocatori in campo! 16:16 Buse è uno dei nomi nuovi del tennis mondiale, peruviano, ha preso il posto di Varillas al numero uno del suo Paese. 🔗 Leggi su Oasport.it

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