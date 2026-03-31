Il ministro della Difesa italiano ha comunicato il mancato permesso di utilizzare la base di Sigonella da parte di alcuni asset aerei statunitensi. La decisione riguarda specifici mezzi militari americani e si inserisce in un contesto di restrizioni operative per quel sito. La misura è stata ufficializzata attraverso un ordine diretto del ministro, senza ulteriori dettagli ufficiali sui motivi o sulle conseguenze.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha dato mandato di negare l'uso della base di Sigonella ad alcuni asset aerei degli Stati Uniti. La decisione è arrivata qualche giorno fa e sarebbe stata presa perché per questi velivoli - che prevedevano di atterrare presso la base e poi ripartire per il Medio Oriente - non sarebbe stata chiesta la necessaria autorizzazione preventiva. Lo scalo militare di Sigonella si trova in Sicilia: dall'inizio della guerra in Iran si è intensificato il traffico di droni e aerei americani, ma solo per rifornimento, logistica e sorveglianza aerea. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - L'Italia ha negato l'uso della base di Sigonella agli Usa

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