L’Italia ha negato agli Usa l’uso della base di Sigonella

Il ministro della Difesa ha impedito venerdì scorso l’atterraggio di velivoli statunitensi presso la base di Sigonella, destinati a operazioni in Medio Oriente. Secondo fonti di governo, la decisione è stata presa perché non erano state rispettate le procedure di autorizzazione e consultazione preventiva richieste prima dell’accesso alla base. La questione riguarda quindi un'interruzione delle comunicazioni tra le autorità italiane e gli Stati Uniti.

Il governo italiano ha negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base di Sigonella, in Sicilia. La decisione, assunta nella notte di venerdì 27 marzo ma rimasta riservata fino a oggi, è stata confermata da fonti di governo dopo le anticipazioni di stampa. A intervenire è stato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, informato dal capo di Stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano, di un piano di volo che prevedeva l’atterraggio di alcuni asset aerei statunitensi a Sigonella, con successiva partenza verso il Medio Oriente. Il programma, secondo quanto ricostruito, non era stato sottoposto né a richiesta di autorizzazione né a preventiva consultazione con le autorità italiane. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’Italia ha negato agli Usa l’uso della base di Sigonella Articoli correlati Leggi anche: L'Italia ha negato l'uso della base di Sigonella agli Usa Leggi anche: Guerra all’Iran, l’Italia ha negato agli Usa l’utilizzo della base militare di Sigonella Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Prandelli: Stage negato, Gattuso ha fatto gruppo a tavola. Così l'Italia è diventata una famiglia; A Dubai colpita una petroliera in un attacco iraniano. Crosetto ha negato l’uso agli Usa della base di Sigonella; Ondata di reazioni dopo l’accesso negato alla Basilica del Santo Sepolcro; Iran, missili bucano lo scudo di Israele. Idf: Teheran può colpire l'Europa. L’Italia nega agli USA l’uso della base di Sigonella: cosa è successo, la decisione del ministro CrosettoL'Italia ha negato agli Stati Uniti l'uso della base di Sigonella per voli diretti in Medio Oriente, dopo che la richiesta era arrivata a operazione già ... fanpage.it Italia e Francia lavorano a un ddl, mentre piovono cause (e sanzioni) in Australia e Indonesia mdst.it/48irI3T facebook Anche in Italia abbiamo il nostro "Pentagono": è un gioiello del Rinascimento x.com