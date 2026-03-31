L’Italia ha negato agli Usa l’uso della base di Sigonella

Da laverita.info 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della Difesa ha impedito venerdì scorso l’atterraggio di velivoli statunitensi presso la base di Sigonella, destinati a operazioni in Medio Oriente. Secondo fonti di governo, la decisione è stata presa perché non erano state rispettate le procedure di autorizzazione e consultazione preventiva richieste prima dell’accesso alla base. La questione riguarda quindi un'interruzione delle comunicazioni tra le autorità italiane e gli Stati Uniti.

Il governo italiano ha negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base di Sigonella, in Sicilia. La decisione, assunta nella notte di venerdì 27 marzo ma rimasta riservata fino a oggi, è stata confermata da fonti di governo dopo le anticipazioni di stampa. A intervenire è stato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, informato dal capo di Stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano, di un piano di volo che prevedeva l’atterraggio di alcuni asset aerei statunitensi a Sigonella, con successiva partenza verso il Medio Oriente. Il programma, secondo quanto ricostruito, non era stato sottoposto né a richiesta di autorizzazione né a preventiva consultazione con le autorità italiane. 🔗 Leggi su Laverita.info

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