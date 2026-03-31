L’Infanzia è sotto pressione | tra richiesta di prestazioni precoci e ansia da risultato

Negli ultimi anni, sono aumentate le richieste di prestazioni precoci per i bambini, accompagnate da una crescente ansia da risultato. L’attenzione si concentra spesso su risultati immediati, mentre il percorso di crescita dovrebbe favorire l’esplorazione libera e senza pressioni. La società continua a parlare di educazione e sviluppo, ma i bambini si trovano in un contesto che tende a mettere sotto stress la loro naturale voglia di scoprire.

L’infanzia, nella sua essenza più autentica, dovrebbe rappresentare un tempo di scoperta graduale, di esperienze vissute senza il peso costante del giudizio, di errori che non definiscono ma insegnano, di relazioni in cui l’amore precede la valutazione. Eppure, nel nostro presente attraversato da una cultura della misurazione, della comparazione continua e della visibilità permanente, anche i bambini sembrano respirare l’aria densa della performance. Sempre più spesso vengono coinvolti in percorsi strutturati fin dai primi anni di vita, valutati in modo sistematico, osservati con l’attenzione ansiosa di chi teme che ogni esitazione possa compromettere il futuro. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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