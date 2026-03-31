Liceo Severi-Correnti interviene Fratelli d’Italia | La sospensione è censura ideologica

Il caso al Liceo Severi-Correnti ha suscitato polemiche dopo che una sospensione è stata definita da alcuni come censura ideologica. La vicenda, che si è sviluppata a Milano, ha attirato l’attenzione di diverse forze politiche e ha portato a confronti sul ruolo delle decisioni disciplinari nelle scuole. La questione riguarda un episodio specifico che ha generato opinioni contrastanti tra studenti, insegnanti e rappresentanti politici.

Milano, 31 mar – Continua a far discutere il caso del Liceo Severi-Correnti. Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine nella giornata di ieri, un rappresentante d’istituto della scuola meneghina è stato sospeso per aver celebrato – attraverso cartelloni, uno striscione e l’utilizzo dei contenuti social – il Giorno del Ricordo. Un episodio non isolato che, come ha fatto notare Filacchioni, si inserisce in un quadro più ampio. Il comunicato di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale. Sull’incresciosa vicenda sono intervenuti, con un comunicato congiunto, Michele Schiavi e Chiara Valcepina, entrambi consiglieri regionali di Fratelli... 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Liceo Severi-Correnti, interviene Fratelli d’Italia: “La sospensione è censura ideologica” Articoli correlati 'Voragine' al Mercato Albinelli, la denuncia di Fratelli d'Italia: "Recintata in maniera precaria, nessuno interviene""Per l’ennesima volta al Mercato Albinelli si verificano problematiche strutturali che dimostrano quanto gli interventi fatti negli anni a spot non... Pma, interviene anche Fratelli d’Italia: “Bisogna ripartire da un cambio di dirigenza”In merito alla questione, piuttosto dibattuta, riguardo a come gestire, d’ora in avanti, il centro di Procreazione medicalmente assistita... Aggiornamenti e contenuti dedicati su Liceo Severi Correnti interviene... Discussioni sull' argomento Milano, sospeso dopo il Giorno del Ricordo: la scuola punisce la memoria delle Foibe. Occupato il liceo Severi Correnti: l’assemblea, poi niente lezioni e striscione appeso tra i fumogeniMilano, 20 febbraio 2025 – Severi Correnti occupato. Sono le 13.40 di ieri quando tre ragazzi con i volti coperti da cappucci e scaldacollo salgono sul tetto di una palazzina della scuola superiore ... ilgiorno.it L’occupazione del liceo Severi Correnti: le telecamere interne non hanno ripreso la devastazioneMilano – Invasione di edificio e danneggiamento, sono i reati ipotizzati dalla Procura nel fascicolo aperto contro ignoti dopo l’occupazione del liceo Severi-Correnti. Tre giorni, durante i quali, tra ... ilgiorno.it