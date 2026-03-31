libri di frontiera e le hit del k pop al tambourine

Al Tambourine si terrà la presentazione di un libro che analizza le questioni di frontiera e migrazione tra Stati Uniti e Messico. Durante l’evento sarà presente anche il traduttore italiano, noto cantautore, scrittore ed editor letterario. Contestualmente, si svolgerà una serata dedicata alle hit del K-pop, con ascolti e approfondimenti sulla scena musicale coreana.

Un libro che racconta la complessità della frontiera e delle migrazioni tra Stati Uniti e Messico, da scoprire insieme al traduttore italiano, che è un noto cantautore, scrittore ed editor letterario. E poi una serata dedicata alle sonorità hawaiiane dell’ ukulele, una ai nuovi artisti emergenti del territorio e terza alle hit del K-pop, ossia la korean popular music, fenomeno musicale globale che oggi ha conquistato il mondo col suo mix di pop, dance, r&b e hip hop. Sono gli eventi che animeranno la settimana del Tambourine di Seregno. Le luci del circolo di via Tenca si accenderanno domani alle 21.30 per un nuovo appuntamento dell’ Ukulele Club Brianza, laboratorio in cui poter avvicinare questo strumento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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