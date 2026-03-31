Lezioni anti-violenza sulle donne con magistrati e forze dell’ordine

A due mesi dall’entrata in vigore del codice rosso, una città ha organizzato un ciclo di lezioni rivolte a magistrati, forze dell’ordine e cittadini per affrontare il tema della violenza di genere. Durante l’iniziativa, si sono svolti interventi di un magistrato, di un vicequestore e di un commissario, che hanno illustrato le norme e le procedure previste dalla legge. L’obiettivo è stato quello di diffondere conoscenze pratiche e giuridiche.

Codice rosso, la città impara a difendersi dalla la violenza di genere: in sala consiliare il magistrato, il vicequestore e il commissario. A Vimodrone “ Tessere di legalità “ si trasforma in lezioni sulle norme che proteggono le vittime di maltrattamenti domestici e accelerano gli interventi che le tutela. Lo scopo è "fornire strumenti operativi chiari e aggiornati: fin dal primo contatto con la persona offesa, dalle comunicazioni da trasmettere all’autorità giudiziaria, alle tecniche di ascolto dei minori, all’analisi delle principali misure di prevenzione ". I relatori: Manuela Massenz, già procuratrice aggiunta del Tribunale di Monza; il... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lezioni anti-violenza sulle donne con magistrati e forze dell’ordine Articoli correlati Uomo importuna persone in biblioteca a Como: già multato per violenza sulle forze dell’ordineCome, nel cuore della biblioteca comunale, un uomo ubriaco ha cercato di importunare persone e ha già provocato un intervento della polizia. Forze dell’ordine sulle strade con gli studentiTrentacinque studenti di prima e seconda superiore a bordo delle gazzelle dei carabinieri, delle pantere della poliziotti, delle autopattuglie dei... Carditello: premio per la legalità a magistrati, forze dell’ordine e figure d’eccellenzaTempo di lettura: 3 minutiUn appuntamento di grande valore civile e simbolico, dedicato alla legalità, alla memoria e all’impegno sociale, è in...