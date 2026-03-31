L’ex zuccherificio di Mezzano idee ambientali e museali per il futuro

L'ex zuccherificio di Mezzano, costruito nel 1907, è stato uno dei più grandi in Italia. Situato vicino alla scuola locale, pochi conoscevano i dettagli di questa storia. Recentemente, sono state avanzate proposte per valorizzare l'area attraverso iniziative ambientali e museali, puntando a recuperare e riqualificare il sito.

È a fianco della nostra scuola ma in pochi conoscevano con precisione questa storia. Nel 1907 a Mezzano ebbe inizio la costruzione di uno degli zuccherifici più grandi d’Italia. Ci vollero circa due anni per la realizzazione completa dell’edificio che fu progettato dall’ingegner Pier Alfonso Barbè, direttore e fondatore del Centro Seme, a cui il nostro paese ha dedicato una statua e una piazza. Nel 1905 fu costruita la fornace che servì per la produzione dei mattoni in argilla necessari alla realizzazione del complesso. Dopo la stessa fornace fu utilizzata per la produzione di bellissime ceramiche. La scelta di creare uno zuccherificio a... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’ex zuccherificio di Mezzano, idee ambientali e museali per il futuro Articoli correlati Misure ambientali contro il dissesto più stringenti nel futuro Piano urbanistico, la giunta Basile vara l'atto di indirizzoQuattro le direttive da seguire nella redazione del nuovo Pug visto che Messina presenta un territorio molto fragile e a rischio Atto di indirizzo... «Giovani in Comune»: partecipazione, cittadinanza attiva e idee per il futuro di CortonaArezzo, 4 marzo 2026 – È partito il progetto «Giovani in Comune», l’iniziativa promossa dal Comune di Cortona con l’obiettivo di avvicinare le...