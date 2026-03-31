L’ex consigliera Barlocci sostiene Mozzoni

L’ex consigliera Luciana Barlocci ha annunciato il suo sostegno a Nicola Mozzoni. La notizia è stata comunicata ieri dal coordinatore provinciale di Forza Italia, Valerio Pignotti. La decisione potrebbe influire sul gruppo di supporto al presidente dell’associazione degli albergatori.

Luciana Barlocci in coalizione a sostegno di Nicola Mozzoni. E’ la notizia ufficialmente diffusa ieri dal coordinatore provinciale di Forza Italia Valerio Pignotti che rischia di creare problemi al gruppo di appoggio al presidente dell’Assoalbergatori. Ma andiamo con ordine. Pignotti ieri ha comunicato, con tanto di nota ufficiale, di accogliere - come indipendente - l’ex consigliera nella lista di Forza Italia per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Ma la scelta, oltre a segnare un allargamento della proposta azzurra, rischia di aprire nuove tensioni dentro il centrodestra, dove la presenza dell’ex consigliera comunale non sarebbe gradita a diversi esponenti di Fratelli d’Italia e Lega. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Luciana Barlocci. . Quando manca la volontà, si perdono occasioni. Quando la volontà c’è, le soluzioni arrivano. È tempo di scegliere da che parte stare. #sanbenedettodeltronto - facebook.com facebook