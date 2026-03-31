In Europa, il dibattito si concentra sulla presenza di droni iraniani e russi, noti come Shahed, che vengono utilizzati nel conflitto in Ucraina. La questione riguarda principalmente le forniture di armamenti e le implicazioni politiche di questa collaborazione. La crisi nel paese europeo prosegue con scontri e tensioni, mentre le questioni energetiche legate al petrolio continuano a influenzare le decisioni dei governi.

“Balalaika volante” o “motorino mortale alato” è come gli ucraini si riferiscono al drone Shahed iraniano-russo. Lo scorso primo marzo, una di queste macchine di morte rudimentali, economiche ma incredibilmente efficaci, ha colpito un centro operativo militare statunitense in Kuwait, uccidendo sei soldati americani. Il più giovane aveva vent’anni. Nella prima settimana della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, più di mille di queste balalaike assassine sono state lanciate dai Guardiani della Rivoluzione e da forze allineate al regime, prendendo di mira tutto e tutti attorno al Golfo Persico. Teheran può produrne circa diecimila al mese. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Europa si perde tra Iran e petrolio mentre la guerra decisiva è in Ucraina

Articoli correlati

Mentre Trump scarica l’Ucraina all’Europa, l’Europa gli è vitale contro l’IranUn aereo da trasporto americano C17 Globemaster decolla dalla base di Ramstein (Thomas Frey/picture alliance via Getty Images) Basi Nato,...

Leggi anche: Ungheria e Slovacchia alla guerra del petrolio con l’Ucraina mentre Bruxelles ride sotto i baffi

Leggi anche: Guerra in Iran: petrolio a 115 dollari al barile. Borse: nuovo calo. Milano perde il 2%