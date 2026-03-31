L’autore presenta “Gargoyle”, un’opera che affronta la realtà delle carceri attraverso un racconto scritto con attenzione alla qualità letteraria e alla testimonianza diretta. Il testo propone un viaggio attraverso diverse voci che descrivono le esperienze e le condizioni all’interno delle strutture detentive, offrendo un’analisi dettagliata delle dinamiche e delle problematiche presenti nel sistema penitenziario.

Qualità letteraria e urgenza della testimonianza: un viaggio polifonico oltre le sbarre dove la parola è l’unica forma di resistenza e il silenzio l’unica condanna Con il suo romanzo d’esordio Gargoyle, Alfredo Vassalluzzo, docente di Letteratura, porta la realtà del carcere al centro della sua narrazione, restituendo una voce ai detenuti che la società ha scelto di ignorare. Pubblicato da Sensibili alle Foglie (2026), il libro scava nei meccanismi della detenzione e nelle contraddizioni dell’anima umana, spingendo il lettore a confrontarsi con una realtà troppo spesso confinata ai margini della coscienza collettiva. Gargoyle non è solo un romanzo, ma un atto di testimonianza viscerale che interroga la funzione della pena, della redenzione e della dignità umana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - L’etica del racconto: con “Gargoyle”, Alfredo Vassalluzzo firma un’opera necessaria sulla realtà carceraria

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