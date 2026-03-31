L' esultanza è esilarante! Segnano e si ispirano a un bug di FIFA
Durante un'amichevole tra le nazionali delle Barbados e di St Vincent e Grenadine, la squadra di quest'ultima ha segnato il secondo gol nel primo tempo, con il risultato finale di 3-2 a suo favore. Dopo la rete, alcuni giocatori hanno festeggiato simulando un baco del videogioco FIFA, fingendo di incagliarsi nella rete. La scena ha suscitato una reazione divertita tra i presenti.
Accade durante un'amichevole tra le nazionali delle Barbados e St Vincent e Grenadine. Quest'ultima formazione segna il 2-0 nel primo tempo (partita finita poi 3-2 proprio per St Vincent e Grenadine) e festeggia citando un bug di FIFA: due giocatori fingono di incagliarsi nella rete. La scena è esilarante!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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