L' esultanza è esilarante! Segnano e si ispirano a un bug di FIFA

Durante un'amichevole tra le nazionali delle Barbados e di St Vincent e Grenadine, la squadra di quest'ultima ha segnato il secondo gol nel primo tempo, con il risultato finale di 3-2 a suo favore. Dopo la rete, alcuni giocatori hanno festeggiato simulando un baco del videogioco FIFA, fingendo di incagliarsi nella rete. La scena ha suscitato una reazione divertita tra i presenti.