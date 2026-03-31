L’équipe di Otorinolaringoiatria fa scuola | intervento in diretta web con specialisti da tutto il mondo

Durante il fine settimana, un intervento di otorinolaringoiatria è stato trasmesso in diretta streaming, coinvolgendo un team di specialisti provenienti da diverse parti del mondo. La procedura si è svolta nella sala operatoria di un ospedale in Italia e ha visto la partecipazione di esperti di un centro di ricerca internazionale situato in Austria.