L’équipe di Otorinolaringoiatria fa scuola | intervento in diretta web con specialisti da tutto il mondo
Durante il fine settimana, un intervento di otorinolaringoiatria è stato trasmesso in diretta streaming, coinvolgendo un team di specialisti provenienti da diverse parti del mondo. La procedura si è svolta nella sala operatoria di un ospedale in Italia e ha visto la partecipazione di esperti di un centro di ricerca internazionale situato in Austria.
Lodi, 31 marzo 2026 – Collegamento internazionale in diretta durante lo scorso fine settimana, tra la sala operatoria di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Maggiore di Lodi e il Centro Internazionale di Ricerca sull’Udito di Innsbruck. Un momento di rilievo scientifico, che ha visto protagonista il primario Vittorio Achilli e la sua équipe di Lodi, impegnati in un intervento chirurgico, trasmesso via web, davanti a specialisti collegati da diversi Paesi del mondo. Per l’occasione, Achilli ha eseguito un impianto transcutaneo attivo di tipo Vibrant Soundbridge (VORP), una procedura avanzata, utilizzata solo in pochi centri ospedalieri altamente specializzati, tra i quali figura anche l’ospedale lodigiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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