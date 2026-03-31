L’Emilia-Romagna si prepara alla partecipazione al Vinitaly, l’evento dedicato al vino che si svolge a Verona. La regione presenta una vasta selezione di prodotti enologici nel padiglione 1, che combina le eccellenze dell’alta cucina e dei territori locali. La partecipazione mira a promuovere le produzioni vinicole regionali e a rafforzare la visibilità delle realtà produttive del territorio.

Vieni via con me, in Emilia-Romagna. Anche quest’anno la via dei sapori da Rimini a Piacenza si mette in mostra al Vinitaly, nel rinnovato padiglione 1 dove l’alta cucina si sposa con i calici dei territori. Alessio Mammi, assessore all’Agricoltura, come si presenta la Regione a questa nuova fiera di Verona? «Con la vendemmia 2025 sono stati raccolti in Emilia-Romagna poco meno di 8 milioni di quintali di uva. Il comparto vitivinicolo regionale conta più di 14mila imprese. Ci caratterizziamo per una forte presenza di cantine private individuali, affiancate da un sistema in filiera che non ha uguali al mondo per produzione, lavorazioni e commercializzazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Emilia-Romagna verso il Vinitaly. Mammi: «Puntare sulla promozione»

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