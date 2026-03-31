Mercoledì 1 aprile alle ore 19:30 si tiene al Cinema Farnese di Campo de’ Fiori l’anteprima romana del film

Cosa: Anteprima romana del film Lo sguardo di Emma (À bras-le-corps). Dove e Quando: Cinema Farnese (Campo de’ Fiori), mercoledì 1 aprile ore 19:30. In sala dal 2 aprile. Perché: Un intenso racconto di resilienza femminile ambientato nella Svizzera della Seconda Guerra Mondiale, già pluripremiato a livello internazionale. Il grande cinema d’autore torna a illuminare le serate romane con un’opera prima che ha già lasciato il segno nel circuito festivaliero europeo. Mercoledì 1 aprile, lo storico Cinema Farnese di Campo de’ Fiori ospiterà l’anteprima di Lo sguardo di Emma, lungometraggio d’esordio della regista svizzera di origini italiane Marie-Elsa Sgualdo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - L’emancipazione silenziosa di Emma: il debutto di Marie-Elsa Sgualdo al Cinema Farnese

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