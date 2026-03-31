Lei dovete cacciarla Grande Fratello Vip rivolta in casa | inquiline sul piede di guerra Non perdonano

Durante le prime due settimane del Grande Fratello Vip, una concorrente ha suscitato forti reazioni tra gli altri partecipanti, portando a tensioni e confronti diretti. In particolare, alcune inquiline hanno espresso chiaramente il desiderio di allontanarla dalla casa, come testimoniano alcune frasi pronunciate durante le discussioni. La situazione ha generato un clima di conflitto tra i concorrenti coinvolti.

In appena due settimane di Grande Fratello Vip, un concorrente è riuscita a inimicarsi quasi tutti i concorrenti del programma. Prima la lite con Blu Barbara Prezia, poi quelle con Antonella Elia e le altre donne della casa. Un percorso turbolento che ha acceso sin da subito tensioni e schieramenti netti, trasformandola in uno dei volti più discussi di questa edizione. Ieri sera, nel corso della quinta puntata del reality condotto da Ilary Blasi, l’ex protagonista di Too Hot to Handle Italia è stata nominata da quasi tutte le sue coinquiline ed è finita al televoto con Raimondo Todaro. Come se non bastasse, è stata mostrata anche la clip della lite con Antonella Elia, durante la quale la concorrente le ha dato della “piccola nanetta”, scatenando una nuova ondata di polemiche. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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