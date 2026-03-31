Lecco | 35 milioni per un ponte snobbato dalle auto

A Lecco, un ponte da 35 milioni di euro viene inaugurato, ma sembra più frequentato da ciclisti e pedoni che utilizzato dai mezzi motorizzati. La struttura, realizzata con un investimento considerevole, non ha riscontrato un significativo afflusso di automobili, lasciando i residenti e le autorità a riflettere sulla sua effettiva utilità. La situazione si presenta come un esempio di disallineamento tra investimento pubblico e risultato pratico.

Lecco, 31 marzo 2026: un’opera costata 35 milioni di euro si presenta oggi più come una passerella per ciclisti e pedoni che come una soluzione per il traffico automobilistico. Il nuovo Quarto ponte, inaugurato prima dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, collega Pescate a Lecco ma la corsia stradale rimane quasi deserta mentre le code nella zona non diminuiscono. L’iniziativa, realizzata accanto al Terzo ponte Alessandro Manzoni della Statale 36, è stata presentata come un intervento infrastrutturale cruciale per l’area metropolitana lecchese, ma i primi dati indicano un utilizzo prevalentemente ciclopedonale piuttosto che veicolare. La questione dell’utilità reale del manufatto ha già generato dibattiti accesi tra amministratori locali e candidati alle prossime elezioni comunali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lecco: 35 milioni per un ponte snobbato dalle auto Articoli correlati Quarto ponte, Salvini: "20 milioni per il doppio senso Lecco-Pescate"Venti milioni di euro per completare il quarto ponte con la rampa di uscita da Lecco verso Pescate. Quei 35 milioni per una passerella snobbata: sorgono dubbi sull’utilità del “ponte olimpico”Lecco, 31 marzo 2026 – Poco più di una passerella ciclopedonale costata 35 milioni di euro. In auto sulla nuova viabilità Lecco-Pescate: ecco come funziona il percorso tra svincolo e ponteAbbiamo percorso in auto la nuova viabilità tra Lecco e Pescate per mostrarvi come funziona il sistema di opere olimpiche appena inaugurate.