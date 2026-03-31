Le prime pagine di oggi

Le prime pagine di oggi riportano nuove dichiarazioni di un ex presidente statunitense contro l'Iran, oltre alle indagini in corso sul ristorante dove un parlamentare aveva una partecipazione. Sono inoltre presenti aggiornamenti su un procedimento giudiziario riguardante un ex parlamentare coinvolto in un'inchiesta. La giornata si apre con questi temi principali, appena usciti dai vertici delle autorità e dai tribunali.

Le nuove minacce di Trump all'Iran, le indagini sul ristorante di cui era socio Delmastro, e il 17enne accusato di progettare una strage a scuola Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano della guerra in Medio Oriente e delle nuove minacce all’Iran del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha detto di voler attaccare le infrastrutture petrolifere ed energetiche iraniane se non si sbloccheranno i negoziati, altri aprono sull’indagine sul ristorante di cui era socio l’ex sottosegretario alla Giustizia Delmastro, che secondo la procura veniva usato per il riciclaggio di denaro da parte della famiglia camorristica dei Senese. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le prime pagine di oggi RASSEGNA STAMPA 29 MARZO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI