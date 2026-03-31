Oggi al centro sportivo ‘Villa Granata’ sono ripresi gli allenamenti della Reggiana, che si preparano per la partita di lunedì alle 15 contro il Pescara, prevista allo stadio ‘Città del Tricolore’. Sono stati venduti 242 biglietti per l’incontro. La squadra torna ad allenarsi al mattino e anche domani nel pomeriggio.

Sono ripresi ieri pomeriggio al ‘Villa Granata’ training center gli allenamenti della Reggiana in vista dell’importantissima sfida salvezza con il Pescara, in scaletta lunedì alle 15 al ‘Città del Tricolore’. Il programma stilato da mister Bisoli prevede una seduta questa mattina, un’altra domani pomeriggio e il giovedì di riposo. Successivamente, Portanova e compagni si alleneranno venerdì mattina e sabato pomeriggio e fin qui tutti gli allenamenti saranno a porte aperte. Resterà invece chiuso al pubblico quello di domenica pomeriggio (giorno di Pasqua ) che precederà il match con gli abruzzesi. Ricordiamo che per la sfida contro Insigne e soci la Reggiana ha lanciato l’iniziativa con cui tutti gli under 18 che potranno acquistare un biglietto per la curva sud o i distinti al prezzo simbolico di 1 euro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le news. Stamane al lavoro poi domani pomeriggio. Prevendita: 242 biglietti

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