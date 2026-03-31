Domenica 12 aprile 2026 si terrà un'escursione nella zona più a sud della provincia di Padova, l'area che si affaccia sulla Laguna Veneta. L'itinerario prevede la visita alla Valle Millecampi e ai Casoni della Fogolana, con un aperitivo finale. La gita offre l’opportunità di conoscere un patrimonio storico, naturalistico e paesaggistico riconosciuto come patrimonio mondiale dall’UNESCO.

Domenica 12 Aprile 2026. L'ultimo lembo della Provincia di Padova, l'unico con lo sbocco sulla Laguna Veneta: una stupenda gita fuori porta per approfondire un contesto storico, naturalistico e paesaggistico fuori dal tempo e soprattutto che rappresenta una delle nostre meraviglie Unesco. Nella visita è previsto l'ingresso al Cason delle Sacche, magnifico manufatto affacciato sulla Laguna Veneta. L'uscita prevista è della durata di circa 2 ore, si consiglia caldamente di indossare calzature comode. Concluderemo la visita con il consueto aperitivo conviviale. È richiesto un contributo per partecipante di 12 euro (10 euro per i tesserati), per i bambini fino a 12 anni la visita è di soli 6 euro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Le meraviglie Unesco: Valle Millecampi e i Casoni della Fogolana con aperitivo finale

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