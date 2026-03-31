Le guerre in diverse parti del mondo, tra cui Gaza, Ucraina e Iran, continuano a causare numerose vittime tra le popolazioni coinvolte, con circa sessanta conflitti attivi attualmente. Oltre alle perdite umane, queste crisi hanno un impatto anche sull’ambiente, provocando danni che spesso vengono trascurati o sottovalutati. La devastazione ambientale si accompagna alle conseguenze delle ostilità, contribuendo a un fenomeno di ecocidio poco dibattuto.

Le cronache di guerra – Gaza, Ucraina, Iran per citare le più note, ma si calcola siano all’incirca 60 i conflitti al mondo – che purtroppo si sono susseguite e si susseguono tuttora, ci raccontano delle migliaia di morti lasciati sul campo, o addirittura evaporati. Scene terribili, devastanti, che ci scuotono nel profondo. Ma c’è un altro aspetto delle guerre che viene sempre tralasciato e che invece dovrebbe emergere per sottolineare ancor di più la follia dell’homo autodefinitosi “sapiens”. E questo aspetto è costituito dalla distruzione dell’ambiente, quello che oggi viene definito ecocidio. Il caso del passato forse più noto... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le guerre non uccidono solo gli uomini, ma anche il pianeta: l’ecocidio di cui nessuno parla

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