Le edicole stanno chiudendo in diverse zone della città, con molte che hanno già smesso di essere operative. Ivan si trova all’edicola di via Crocifissa alle sei del mattino, un’abitudine quotidiana che mantiene, fatta eccezione per una domenica ogni due settimane. La sua presenza dimostra come alcune persone continuino a frequentare i punti vendita tradizionali, nonostante le chiusure che interessano il settore.

Tra l'avvento del digitale, l'e-commerce e i distributori di giornali che non pagano, nel solo 2025 in provincia di Brescia hanno chiuso 19 punti vendita. La scomparsa sembra inarrestabile: c'è chi resiste aspettando la pensione e chi lo fa per passione. Gli edicolanti raccontano la loro lotta quotidiana per sopravvivere Ivan è all'edicola di via Crocifissa alle sei di mattina, tutti i giorni tranne una domenica ogni due settimane. Il banco è aperto da quando arrivano i giornali fino alle tre del pomeriggio, orario che ha scelto solo dopo la morte di sua moglie, quando il figlio aveva sette anni e qualcuno doveva esserci a casa nel pomeriggio; altrimenti sarebbe rimasto aperto fino alle 18. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Le edicole chiudono una dopo l'altra: l'ultima generazione che rifiuta di arrendersi

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