Per il centenario dell’Hoboken Italian Festival, si è tenuto un evento speciale al Macaluso’s, con la partecipazione del noto pasticcere Buddy Valastro, chiamato anche “Boss delle Torte”. Durante la serata, Valastro ha presentato una creazione dolciaria realizzata appositamente per questa celebrazione. La manifestazione ha attirato numerosi partecipanti e appassionati di pasticceria.

A dominare la composizione, il logo ufficiale del Centenario, affiancato dal tricolore italiano e dalla bandiera americana In occasione del Gala Annuale per il 100th Anniversary dell’Hoboken Italian Festival, ospitato nella prestigiosa cornice di Macaluso’s, il celebre maestro pasticcere Buddy Valastro, noto al grande pubblico come il “Boss delle Torte”, ha realizzato una creazione esclusiva che è già diventata simbolo della ricorrenza. La torta, ispirata all’eleganza senza tempo dell’epoca Gatsby, ha armonizzato perfettamente colori, scenografie e atmosfera della serata. A dominare la composizione, il logo ufficiale del Centenario, affiancato dal tricolore italiano e dalla bandiera americana: un ponte di zucchero che racconta l’unione tra due mondi e due comunità profondamente legate. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Le creazioni di Buddy Valastro celebrano i 100 anni dell’Hoboken Italian Festival

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