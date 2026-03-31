Le 7 fantasie di tendenza per la primavera 2026 | dal micro floral alle righe bold come si abbinano

Da fanpage.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la primavera 2026, le tendenze di moda prevedono sette fantasie principali, tra cui il micro floral e le righe bold. Queste stampe combinano stili moderni e retrò, creando contrasti visivi evidenti. Le palette di colori e gli abbinamenti variano in base ai pattern, offrendo diverse possibilità di outfit. Le scelte di stampa si riflettono nelle collezioni delle case di moda e nei negozi di abbigliamento.

Le fantasie di moda per la primavera 2026 giocano con contrasti tra pattern iper moderni e stampe retrò. Dai rombi al micro floral, ecco le 7 stampe di tendenza e i look da cui prendere ispirazione per gli abbinamenti di moda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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