lazio zaccagni ci prova per la coppa italia

Il giocatore sta seguendo un percorso di recupero dopo aver subito una lesione alla coscia, con miglioramenti riscontrati tramite risonanza. A 23 giorni dall'incontro, il capitano punta a essere disponibile per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta, prevista il 22 aprile a Bergamo. La sua presenza dipende dai progressi nel processo di recupero nelle prossime settimane.

Risonanza fatta, la lesione alla coscia migliora, crescono le speranze di vedere Zaccagni a Bergamo. Mancano 23 giorni e il capitano vuole esserci il 22 aprile nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta. L'obiettivo è la gara al Maradona col Napoli di quattro giorni prima, magari qualche minuto per «assaggiare» di nuovo il campo per poi mettersi a disposizione di Sarri per la sfida successiva che segnerà in modo definitivo la stagione della Lazio. Per adesso è inutile forzare ma il controllo clinico ha confermato un sostanziale miglioramento che aumenta le speranze seppure con le cautele del caso. Intanto Isaksen che oggi si gioca il Mondiale con la sua Danimarca, continua a far discutere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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