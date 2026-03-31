Un avviso di Trump ha minacciato l’uso della forza contro l’isola di Kharg e le centrali elettriche iraniane, in caso di mancato accordo tra Stati Uniti e Iran. I negoziati tra le due parti stanno proseguendo, ma le autorità statunitensi hanno dichiarato che, in assenza di un’intesa, saranno adottate misure di distruzione mirate alle infrastrutture iraniane.

I negoziati con l'Iran stanno andando bene, ma se non si dovesse arrivare a un accordo, gli Stati Uniti non esiteranno a distruggere le centrali elettriche e l'isola di Kharg, cuore dell'industria petrolifera di Teheran. Donald Trump continua a viaggiare su un doppio binario, tenendo aperta la porta alla diplomazia, ma minacciando al contempo un'ulteriore escalation. Il presidente americano ritiene che sia stato ottenuto un «cambio di regime» in Iran: «Uno è stato decimato, il successivo è tutto morto e ora stiamo avendo a che fare con un terzo regime, con persone diverse da prima». In un post su Truth, si è detto fiducioso che si raggiungerà presto un accordo, aggiungendo che gli Stati Uniti sono impegnati in «serie discussioni» con «un regime più ragionevole» a Teheran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’avviso di Trump: "Accordo subito o raderemo al suolo l’isola di Kharg"

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