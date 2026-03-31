Lavori alla nuova condotta all' acquedotto erogazione sospesa in alcune vie di Arezzo

Giovedì 2 aprile, tra le 14 e le 18, alcune zone di Arezzo resteranno senz'acqua a causa di lavori sulla nuova condotta dell'acquedotto. Le utenze interessate si trovano in via dei Frati, nel tratto tra il civico 8 e il 53, e in via Padre Teodosio, tra i civici 23 e 56. L'intervento mira a collegare le nuove tubature all'impianto esistente.

Giovedì 2 aprile, dalle ore 14 alle 18, l’erogazione idrica sarà interrotta in alcune zone di Arezzo per eseguire i collegamenti utili all’attivazione della nuova condotta al pubblico acquedotto in Località via dei Frati (al civico 8 al civico 53), via Padre Teodosio (civici 23, 50, 52, 54, 56) e via Sibilla Aleramo. Ripristinando il servizio, potranno verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dovute al prosciugamento delle condotte. ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. FOTO-VIDEO Il polmone verde nel cuore di Arezzo restituito alla città. Riaperti i giardini Porcinai Guardia medica pediatrica, da aprile via alla sperimentazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati Nuova ciclovia, in programma lavori alla condotta idrica: "Sospesa l'erogazione d'acqua"I tecnici del Gruppo Hera saranno impegnati, giovedì 26, nella messa in servizio della nuova condotta idrica di via Copparo a Ferrara. Leggi anche: Si rompe condotta, sospesa l'erogazione idrica a Grottaminarda Aggiornamenti e contenuti dedicati su Lavori alla nuova condotta... Temi più discussi: Lavori alla nuova condotta in via Coghe: possibili disagi martedì 31 marzo 2026; CAGLIARI: RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IN VIA BOITO; Via Fontanelle, lunedì sospensione idrica per lavori alla nuova condotta; Assemini, la nuova condotta dell’acqua di via Coghe sarà collegata alla rete idrica esistente - L'Unione Sarda.it. Sassari, nuova condotta in via Savoia: acqua a singhiozzo in 5 quartieriSassari Entra in funzione la nuova condotta in via Savoia. Giovedì 2 aprile sarà collegata la nuova reta idrica appena realizzata in via Savoia. Le operazioni, che inizieranno alle 9 e si concluderann ... msn.com Webuild: posato il diciassettesimo cassone della nuova diga foraneaAvviata la produzione dei massi guardiani a protezione della base dell’opera. Sul fondale proseguono i lavori di consolidamento e dragaggio e sono in corso le attività per la realizzazione della nuova ... lavocedigenova.it Ponte dei Congressi di Roma, al via i lavori! 299 milioni di euro per collegare Eur, Gra e litorale: ecco come sarà x.com : “ `” I lavori per il lotto zero proseguono senza sosta, ma con l’avanzare del cantiere cresce anche il malcontento dei residenti - facebook.com facebook