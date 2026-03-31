A Civitanova è stata incendiata l'auto di Mauro Raschia, in un episodio considerato un gesto intimidatorio. Le forze dell'ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per raccogliere eventuali prove. La solidarietà a Raschia è arrivata anche da figure pubbliche, che hanno espresso vicinanza in un messaggio pubblico. La vicenda riguarda un episodio di natura intimidatoria ancora sotto indagine.

CIVITANOVA «Forza Mauro, non sei solo». È Aldo Ascani del ristorante-discoteca La Serra ad esprimere pubblicamente la solidarietà a Mauro Raschia, vittima di un presunto gesto intimidatorio. Nella serata di sabato, di fianco al ristorante Anastasia che l’imprenditore gestisce, c’è stato il tentativo di dare alle fiamme la sua auto. Il pronto intervento di un dipendente della cucina e quello risolutivo dei Vigili del Fuoco hanno evitato che l’incendio si propagasse anche alle auto vicine o che il fuoco potesse causare esplosioni dei serbatoi, ma la sua Bmw serie 4 è stata comunque danneggiata in maniera significativa. Fiamme domate in poco tempo ma solo perché la chiamata è stata tempestiva. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - L'auto di Raschia incendiata a Civitanova, gesto intimidatorio: spycam al setaccio. La solidarietà di Ascani: «Forza Mauro, non sei solo»

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