L’associazione nazionale carabinieri di Monza porta doni ai piccoli del Centro Mamma Rita

Una delegazione dell’Associazione nazionale carabinieri di Monza ha visitato il Centro Mamma Rita portando doni ai bambini ospitati nella struttura. L’iniziativa si è svolta recentemente e ha coinvolto i piccoli, che hanno ricevuto regali durante la visita. La presenza dei rappresentanti dell’associazione ha portato un momento di festa e di attenzione ai giovani ospiti del centro.

Una visita che ha portato tanta gioia nei piccoli. È quella fatta dalla rappresentanza della sezione di Monza dell’Associazione nazionale carabinieri ai piccoli ospiti del Centro Mamma Rita per una iniziativa di solidarietà dedicata ai bambini accolti nella struttura. “La nostra sezione – ha detto Potenza - è da sempre vicina a chi vive situazioni di difficoltà. Grazie alla collaborazione con il Comando Provinciale e con realtà sensibili come Bcc Carate e Treviglio, possiamo continuare a offrire un aiuto concreto e un sorriso ai più piccoli”. MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Giornate Fai di primavera: a Monza e in Brianza saranno aperte la scuderia dei carabinieri e l'azienda dove lavorano gli umanoidi 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - L’associazione nazionale carabinieri di Monza porta doni ai piccoli del Centro Mamma Rita Articoli correlati Leggi anche: La befana arriva in Lamborghini al Gemelli: porta doni e giochi ai piccoli pazienti ricoverati A Milano la Befana Benefica Motociclistica 2026: il moto raduno solidale che porta doni ai piccoli pazientiMilano, 6 gennaio 2026 – Anche quest’anno si è rinnovato l’appuntamento con la Befana Benefica Motociclistica, una iniziativa ormai tradizionale per...