L'assessore Monica Lucarelli, responsabile delle attività produttive di Roma Capitale, ha annunciato che da domani gli esercenti che non hanno ottemperato alle scadenze previste non avranno più possibilità di proroghe. Ha affermato che gli avvisi erano stati inviati in anticipo e che non ci saranno ulteriori proroghe per gli obblighi in questione.

Assessore Monica Lucarelli, (attività produttive di Roma Capitale), da domani gli esercenti che non sono in regola con la domanda di Osp saranno considerati abusivi e quindi passibili di sanzioni, nessuna ulteriore proroga? «No, nessuna, da domani diventa chiara la linea di demarcazione tra chi rispetta le regole e chi no. Chi occuperà il suolo pubblico senza aver presentato l'istanza di adeguamento al nuovo regolamento si troverà in una condizione di irregolarità e, come tale, sarà sanzionabile. Non è un fulmine a ciel sereno: è il culmine di un percorso di transizione e di confronto durato mesi. L'obiettivo dell'Amministrazione non è fare cassa, ma ripristinare trasparenza ed equità: le regole sono uguali per tutti e non è più tollerabile che chi si "allarga" lo faccia a scapito della collettività e di chi lavora onestamente». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'assessore Lucarelli: "Nessuna proroga, erano avvisati"

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