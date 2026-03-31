Nel 1844, il governo di Ancona incarica l’artista Podesti di realizzare un’opera dedicata al “Giuramento degli Anconetani”. L’artista termina il dipinto nel 1847, rappresentando quarantacinque personaggi protagonisti della scena. La committenza e i dettagli temporali sono documentati attraverso i registri ufficiali e le fonti storiche relative a quell’epoca.

Nel 1844 il governo di Ancona affida al Podesti " Il giuramento degli Anconetani ", che l’artista completerà nel 1847, dovendo provvedere a ritrarre ben quarantacinque protagonisti. Nel 1815 la città aveva subito, dal 5 al 30 maggio, un altro assedio da parte delle forze anglo-austriache guidate dal generale Menrad Freiherr von Geppert. Con la Restaurazione, era rientrata a far parte dello Stato Pontificio. Il concepimento del dipinto è dunque ispirato da una più recente ’obsidione’ e dagli aneliti del Risorgimento a ciò connessi. Nel 1816, per il talento mostrato dal Podesti, Carlo Bourbon del Monte con atto di mecenatismo predispone che il pittore possa recarsi a Roma per studiare presso l’Accademia di San Luca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’assedio e "Il giuramento degli Anconetani"

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