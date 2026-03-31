L’Asia sta affrontando una crisi energetica legata alla scarsità di petrolio proveniente dallo Stretto di Hormuz, che risulta in gran parte chiuso. La maggior parte del petrolio che arrivava dalla zona era destinato alla regione, ora colpita dai recenti shock energetici. In risposta, si sta valutando l’acquisto di petrolio russo come alternativa.

Gran parte del petrolio proveniente dallo Stretto di Hormuz, in gran parte chiuso, era destinato all’Asia, la regione più colpita dai recenti shock energetici. Per sostenere le forniture globali di petrolio greggio, gli Stati Uniti hanno temporaneamente allentato le sanzioni sulle spedizioni di petrolio russo già in mare, inizialmente destinate all’India e successivamente al resto del mondo. In Asia la domanda è in aumento, mentre la Russia incassa miliardi di dollari. Tuttavia, gli esperti affermano che esiste un limite a quanto Mosca può incrementare le sue esportazioni di petrolio greggio, ovvero il petrolio non raffinato necessario per produrre carburanti come benzina e diesel, e che le esportazioni sono già a livelli prossimi al picco precedente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Asia è in crisi di petrolio, ora valuta quello russo

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