Lascia l’avvocatura clamoroso su Massimo Lovati | entra in politica Cosa c’è dietro dove vuole arrivare

Da caffeinamagazine.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di oggi di Mattino Cinque si è tornati a discutere del caso Garlasco, ma il focus si è spostato su una novità riguardante un noto avvocato, recentemente passato dalla professione legale alla politica. La sua decisione ha suscitato molte discussioni, mentre in studio si è parlato anche di un caso giudiziario ancora aperto. La notizia ha attirato l’attenzione dei presenti e del pubblico.

Nella puntata odierna di Mattino Cinque si è tornati a parlare del caso Garlasco, ma il dibattito ha rapidamente preso una piega inattesa quando in studio è arrivata una notizia destinata a far discutere. A introdurla è stato l’avvocato Fabrizio Gallo, che ha annunciato un possibile cambio di rotta professionale per Massimo Lovati, pronto a lasciare l’attività forense. Una dichiarazione che ha immediatamente catturato l’attenzione della conduttrice Federica Panicucci e degli ospiti presenti in studio. Secondo quanto riferito da Gallo in collegamento, la decisione di Lovati sarebbe maturata dopo un periodo complesso, segnato da tensioni, pressioni e controversie personali e professionali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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