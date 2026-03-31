A causa di problemi di salute, l'artista ha deciso di interrompere temporaneamente le attività e ha cancellato alcuni spettacoli in programma. Tutti gli eventi sono stati rinviati a data da definire. Di conseguenza, i fan dovranno attendere ancora prima di poter partecipare alla presentazione della graphic novel Orbit Orbit, realizzata in collaborazione con una casa editrice di fumetti e ispirata al suo ultimo album.

I fan di Caparezza dovranno aspettare ancora un po’ per assistere alla presentazione di Orbit Orbit, graphic novel realizzato in collaborazione con Sergio Bonelli Editore e ispirato al disco omonimo dell’artista, uscito lo scorso ottobre. Caparezza ha fatto sapere di aver avuto un problema di salute, che lo costringerà a rimandare una serie di impegni. “The Crow – Il corvo” torna al cinema: il trailer del reboot della graphic novel X Caparezza annulla i suoi impegni: cosa è successo?. Nessuna indiscrezione ulteriore è trapelata dall’entourage di Caparezza (nome d’arte di Michele Salvemini, ndr ), certo è che l’artista ha rimandato l’evento previsto per lunedì 30 marzo all’Arena Spazio Culturale di Modena per via di un problema che lo ha costretto a sottoporsi a una serie di accertamenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'artista dovrà fare dei controlli immediati per via di alcuni problemi di salute, pertanto ha annullato alcuni spettacoli. Tutto rimandato a data da destinarsi

Articoli correlati

“Ho avuto un problema che mi costringe a fare dei controlli immediati”: Caparezza rinvia (a data da destinarsi) i concerti di Modena e CatanzaroCaparezza si è dovuto fermare per motivi di salute durante il suo tour e lo ha annunciato con una story su Instagram.

“Ho avuto un problema che mi costringe a fare dei controlli immediati”: Caparezza rinvia (a data da destinarsi) gli incontri con i fan di Modena e CatanzaroCaparezza si è dovuto fermare per motivi di salute durante il suo tour e lo ha annunciato con una story su Instagram.

Una raccolta di contenuti

Discussioni sull' argomento Come si diventa artisti secondo Taylor Swift: stando lontani da Internet; ARTE – Massimo Paracchini espone in Canada e in Svizzera; MASSIMO PARACCHINI ESPONE IN SVIZZERA; Tozzi, a Padova l’addio ai palchi italiani: Sono felice così.

Come scegliere l’uovo di Pasqua per i bambini Spoiler: non è come pensi. Per anni (e sì, anche io) ci siamo concentrati sulla scelta dell’uovo “migliore” con ingredienti semplici, più cacao, meno zuccheri… Tutto corretto nella teoria . Ma poi arriva la vita ver facebook

#Pulisic, un futuro tutto da decidere: il giocatore valuterà il suo mercato. I dettagli #Milan #ACMilan #Calciomercato #SempreMilan x.com