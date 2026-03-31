L’appello di Sollecito per gli animali Ho fatto 4 anni in carcere da innocente per loro è molto peggio – Il video

Raffaele Sollecito accusato e assolto in via definitiva per l’omicidio di Meredith Kercher parlerà al Chimera Veg Fest della « dissonanza cognitiva ». Dalla parte degli animali, parlerà di quando le persone trattano gli amici a quattro zampe da familiari mentre non fanno la stessa cosa quando una capra o un coniglio sono utilizzati, per esempio, per lavoro o macello. Per questi ultimi – sottolinea Sollecito – la prigionia è «peggio che per gli umani». « Non puoi mai scegliere niente e vedi tutto da una gabbia », racconta anticipando che, dopo gli anni in carcere, quattro, parlerà anche di quello che ha vissuto. ll Chimera Veg Fest è un festival dedicato alla cultura vegana e si tiene l’11 e 12 aprile al Brixia Forum di Brescia. 🔗 Leggi su Open.online

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Il nome di Raffaele Sollecito resta legato a uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi decenni in Italia. A distanza di anni dall’omicidio di Meredith Kercher, la sua vita ha preso una direzione completamente diversa, lontana dai riflettori e concentrata sul lav - facebook.com facebook