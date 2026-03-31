L' Antitrust multa Morellato per 26 milioni | Troppi vincoli di prezzo ai distributori e divieti su Amazon

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato l'azienda di gioielli e orologi con una sanzione di quasi 26 milioni di euro. L'ente ha contestato all'impresa di aver imposto vincoli di prezzo ai distributori e divieti di vendita su Amazon, ritenendo che queste pratiche abbiano limitato la concorrenza nel settore dei prodotti di fascia media-accessibile. La decisione fa seguito a un'indagine avviata nei mesi scorsi.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Morellato, tra i più noti marchi di gioielli e orologi, nel mirino dell'Antitrust. È scattata una sanzione da quasi 26 milioni di euro perché l'azienda avrebbe applicato "un'intesa restrittiva della concorrenza nella distribuzione di gioielli e orologi di fascia media-accessibile". In sostanza avrebbe dato troppo limiti ai rivenditori autorizzati riducendo la concorrenza e limitando la loro autonomia nel definire le proprie politiche commerciali. Più precisamente, la sanzione è di 25,89 milioni. L'Antitrust spiega nel provvedimento adottato... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - L'Antitrust multa Morellato per 26 milioni: "Troppi vincoli di prezzo ai distributori e divieti su Amazon" Articoli correlati Leggi anche: Antitrust, maxi multa di oltre 25 milioni per Morellato Leggi anche: Morellato, da Antitrust maxi multa di oltre 25 milioni Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Antitrust, maxi multa di oltre 25 milioni per Morellato; Antitrust, sanzione di oltre 25 milioni di euro a Morellato. Antitrust, multa da 26 milioni di euro a Morellato: prezzi imposti e limiti alle vendite onlineMaxi sanzione dell’Antitrust nei confronti di Morellato. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto una multa da 25.895.043 euro per pratiche ... corriereadriatico.it