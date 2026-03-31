Lancia Ypsilon Rally2 vince al debutto in Italia e Francia | è storia dopo 33 anni?

La Lancia Ypsilon Rally2 ha ottenuto una vittoria al suo debutto in Italia e in Francia, segnando un risultato storico dopo 33 anni. La vettura ha gareggiato nelle competizioni rally e ha conquistato le prime posizioni nelle rispettive tappe. Questa vittoria rappresenta un momento importante per il settore, considerando la lunga assenza di successi simili da parte del marchio nel mondo dei rally.

C’è un nome che nel mondo dei rally pesa più di tutti. Non è quello di un pilota, ma di un brand: Lancia. E dopo 33 anni senza vittorie nel Campionato Italiano Rally, quel nome è tornato dove gli appartiene — sul gradino più alto del podio. La nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale ha vinto al debutto nei campionati nazionali. Non una volta, ma due: in Italia e in Francia, nello stesso weekend. Una doppietta che nessuno si aspettava così, al primo colpo. Il Ciocco: Crugnola riporta Lancia in vetta al CIAR. Al 49° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, prima prova del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2026, Andrea Crugnola e Luca Beltrame — alla prima gara insieme — hanno dominato dall’inizio alla fine. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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